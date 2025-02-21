Росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль на Донеччині

фото: Євген Каплін

Про це у Фейсбуці повідомив керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, передає RegioNews.

За його словами, 21 лютого, близько 10:45 під час евакуації цивільних на Донеччині російська армія нанесла серію прицільних ударів з артилерії по евакуаційному автомобілю.

Каплін зазначив, що коли машина в'їхала в село Миколаївка, то одразу була обстріляна з росіянами. Розриви відбувалися на відстані близько 30-50 метрів від місця евакуації.

"Коли автівка виїжджала з села з евакуйованими на борту, машина була атакована ще однією серією артилерійських ударів. Найближчий снаряд вибухнув за 3 метри від автомобіля. Загалом було зафіксовано 7 ударів з інтервалом 40-50 секунд між ними. Попередньо, вогонь вівся з артилерійської гармати калібру 122 мм і ймовірно коригувався БпЛА розвідувального типу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області затримали військовослужбовця, який вимагав гроші у жінки, видаючи себе за працівника СБУ.