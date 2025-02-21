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21 лютого 2025, 14:45

Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці: є загиблий і поранені

21 лютого 2025, 14:45
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фото: Донецька ОВА
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Зранку 21 лютого російська армія атакувала КАБами Костянтинівку Донецької області. В результаті чого одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни скинули на місто 3 авіабомби. Загинув 40-річний чоловік, ще 2 людини дістали легкі поранення.

Пошкоджено 9 приватних будинків і 3 нежитлові приміщення.

Оскільки Костянтинівка постійно перебуває під ворожим вогнем, Філашкін звернувся до населення з проханням евакуюватися.

Як відомо, за минулу добу російські окупаційні війська завдали близько 3400 ударів по населеним пунктам Донецької області.

Нагадаємо, 21 лютого ворог також атакував селище Золочів Богодухівського району на Харківщині. Постраждали 4 місцевих мешканці – одну потерпілу особу госпіталізували.

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