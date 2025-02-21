Армия РФ нанесла удар по Славянску: есть раненые

фото: Национальная полиция

В пятницу, 21 февраля, российские захватчики нанесли удар по частному сектору города Славянск Донецкой области. Ранения получили по меньшей мере шесть гражданских

Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что среди пострадавших – 65-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 54 до 83 лет. У людей диагностированы осколочные ранения и острая реакция на стресс.

Повреждены 59 частных домов и учебное заведение.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики, патрульные полицейские, а также спасатели ГСЧС.

Напомним, утром 21 февраля российская армия атаковала КАБами Константиновку Донецкой области. Захватчики нанесли три авиационных удара управляемыми бомбами ФАБ-250 по одному из предприятий общины. Погибли два человека , еще один человек получил ранения.