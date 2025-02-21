Росіяни атакували з дрона населений пункт у Херсонській області, постраждав чоловік
Російські загарбники атакували з дрона село Микільське на Херсонщині. В результаті атаки постраждав 57-річний чоловік
Як передає RegioNews, про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся житель Микільського, який сьогодні постраждав через атаку російського БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення та переломи кісток руки. Йому надали допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився.
Нагадаємо, упродовж 20 лютого російські окупанти обстріляли 32 населені пункти Херсонської області.
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