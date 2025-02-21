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21 лютого 2025, 11:15

Росіяни вбили 7 і поранили 2 жителів Донеччини

21 лютого 2025, 11:15
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фото: Нацполіція
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Вчора, 20 лютого, російські окупаційні війська завдали близько 3400 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули семеро мирних жителів, поранені ще двоє цивільних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти атакували 13 міст і сіл: Костянтинівку, Миколаївку, Мирноград, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, а також Веселе, Диліївку, Довгу Балку, Іллінівку, Комар, Маркове та Степанівку.

Загалом було пошкоджено 100 об'єктів, серед яких – 62 житлових будинки.

  • Найбільше постраждала Костянтинівка, яку російські війська обстріляли дев'ять разів, використовуючи авіабомби, РСЗВ "Смерч", артилерію та дрони. Внаслідок атак загинули п'ять мирних жителів, ще одна людина отримала поранення. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, 14 приватних будинків, аптека, магазин, гуртожиток, дві котельні, сім гаражів, сім авто, шість ліній електропередач та два газопроводи.
  • У Миколаївці ворог скинув дві авіабомби "ФАБ-250". В результаті одна людина загинула, зруйновані 22 приватні будинки та об'єкт інфраструктури.
  • Ще один авіаудар припав на село Веселе Комарської громади – там знищено житловий будинок, загинув мирний мешканець. У сусідньому селі Комар ворожа бомба пошкодила лікарню.
  • У Покровську внаслідок російської атаки поранений цивільний, пошкоджені чотири багатоповерхівки та один приватний будинок.
  • У Мирнограді авіабомба зруйнувала три будівлі лікарні. У Родинському внаслідок атаки дрона пошкоджені навчальний заклад та адміністративна будівля.
  • Слов’янськ постраждав від двох ударів авіабомбами "ФАБ-250" – пошкоджено багатоквартирний будинок, п’ять приватних осель, лікарню та котельню.
  • У Марковому пошкоджені два домогосподарства.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, впродовж 20 лютого російські окупанти обстріляли 32 населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих атак дві людини загинули, ще дві – дістали поранення.

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