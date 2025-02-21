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21 февраля 2025, 11:15

Россияне убили 7 и ранили 2 жителей Донецкой области

21 февраля 2025, 11:15
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фото: Нацполиция
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Вчера, 20 февраля, российские оккупационные войска нанесли около 3400 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли семь мирных жителей, ранены еще двое гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали 13 городов и сел: Константиновку, Николаевку, Мирноград, Покровск, Родинское, Славянск, а также Веселое, Дилиевку, Длинную Балку, Ильиновку, Комар, Марково и Степановку.

В общей сложности было повреждено 100 объектов, среди которых – 62 жилых дома.

  • Больше всего пострадала Константиновка, которую российские войска обстреляли девять раз, используя авиабомбы, РСЗО "Смерч", артиллерию и дроны. В результате атак погибли пять мирных жителей, еще один человек получил ранения. Разрушения получили 12 многоэтажек, 14 частных домов, аптека, магазин, общежитие, две котельные, семь гаражей, семь авто, шесть линий электропередач и два газопровода.
  • В Николаевке враг сбросил две авиабомбы "ФАБ-250". В результате один человек погиб, разрушены 22 частных дома и объект инфраструктуры.
  • Еще один авиаудар пришелся на село Веселое Комарской общины – там уничтожен жилой дом, погиб мирный житель. В соседнем селе – Комар вражеская бомба повредила больницу.
  • В Покровске в результате российской атаки ранен гражданский, повреждены четыре многоэтажки и один частный дом.
  • В Мирнограде авиабомба разрушила три здания больницы. В Родинском в результате атаки дрона повреждены учебное заведение и административное здание.
  • Славянск пострадал от двух ударов авиабомбами "ФАБ-250" – поврежден многоквартирный дом, пять частных домов, больница и котельная.
  • В Марково повреждены два домохозяйства.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, в течение 20 февраля российские оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Херсонской области. В результате вражеских атак два человека погибли, еще два – получили ранения.

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