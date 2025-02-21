Россияне убили 7 и ранили 2 жителей Донецкой области
Вчера, 20 февраля, российские оккупационные войска нанесли около 3400 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли семь мирных жителей, ранены еще двое гражданских
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты атаковали 13 городов и сел: Константиновку, Николаевку, Мирноград, Покровск, Родинское, Славянск, а также Веселое, Дилиевку, Длинную Балку, Ильиновку, Комар, Марково и Степановку.
В общей сложности было повреждено 100 объектов, среди которых – 62 жилых дома.
- Больше всего пострадала Константиновка, которую российские войска обстреляли девять раз, используя авиабомбы, РСЗО "Смерч", артиллерию и дроны. В результате атак погибли пять мирных жителей, еще один человек получил ранения. Разрушения получили 12 многоэтажек, 14 частных домов, аптека, магазин, общежитие, две котельные, семь гаражей, семь авто, шесть линий электропередач и два газопровода.
- В Николаевке враг сбросил две авиабомбы "ФАБ-250". В результате один человек погиб, разрушены 22 частных дома и объект инфраструктуры.
- Еще один авиаудар пришелся на село Веселое Комарской общины – там уничтожен жилой дом, погиб мирный житель. В соседнем селе – Комар – вражеская бомба повредила больницу.
- В Покровске в результате российской атаки ранен гражданский, повреждены четыре многоэтажки и один частный дом.
- В Мирнограде авиабомба разрушила три здания больницы. В Родинском в результате атаки дрона повреждены учебное заведение и административное здание.
- Славянск пострадал от двух ударов авиабомбами "ФАБ-250" – поврежден многоквартирный дом, пять частных домов, больница и котельная.
- В Марково повреждены два домохозяйства.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, в течение 20 февраля российские оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Херсонской области. В результате вражеских атак два человека погибли, еще два – получили ранения.