Обстріли Херсонщини: протягом дня двоє загиблих і двоє поранених
Впродовж 20 лютого російські окупанти обстріляли 32 населені пункти Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Білозерка, Новодмитрівка, Милове, Гаврилівка, Новоолександрівка, Урожайне, Тягинка, Дудчани, Качкарівка, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Антонівка, Придніпровське, Садове, Іванівка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Кізомис, Комишани, Микільське, Миколаївка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка, Червоний Маяк та місто Херсон.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили газовий розподільник, мікроавтобус та приватний автомобіль.
Внаслідок ворожих ударів дві людини загинули, ще дві – дістали поранення.
Також очільник ОВА додав, що під час нічної дронової атаки сили ППО збили над територією області один Shahed-131/136.
Нагадаємо, впродовж 20 лютого окупанти завдали 588 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Загинув чоловік, поранена жінка.