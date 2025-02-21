Масовані обстріли Дніпропетровщини: росіяни пошкодили підприємства та цивільну інфраструктуру

фото: Сергій Лисак

Вчора ввечері окупанти обстрілювали Нікопольщину з артилерії. Також ворога атакував цивільну інфраструктуру дронами-камікадзе

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Загарбники били по Нікополю, а також селам Покровської, Червоногригорівської та Марганецької громад.

Через обстріли понівечені два підприємства, інфраструктура, два магазини, кафе. Пошкоджені дві багатоповерхівки, шість приватних будинків, сім гаражів і господарська споруда. Побиті чотири авто та лінія електропередач.

"Надвечір ворог завдав удару КАБом по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі та електромережі. Люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що вночі українські військові з ПвК "Схід" успішно знищили над Дніпропетровщиною два ворожі ударні безпілотники.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині. Ворог атакував Баштанський район, ймовірно, ракетою С-300/С-400.