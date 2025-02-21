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21 лютого 2025, 09:55

Нічна атака дронів: ППО збила понад 80 "шахедів" та БпЛА-імітаторів

21 лютого 2025, 09:55
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на п'ятницю, 21 лютого, російська армія випустила по Україні 160 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 87 дронів, ще 70 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово — РФ.

Також відомо, що відбувся пуск двох балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" по Одещині із Криму.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Нагадаємо, вночі на Сумщині зенітники збили сім російських "шахедів".

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