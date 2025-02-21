Росіяни атакували дроном автомобіль поліції у Куп'янську, постраждали правоохоронці
Вранці, 21 лютого, у Куп’янську російські війська поцілили безпілотником у службовий автомобіль поліції
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.
За попередньою інформацією, ворог використав для атаки дрон типу "Молнія", безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому знаходились поліцейські.
Троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.
Нагадаємо, 20 лютого росіяни завдали авіаудару по селищу Слатине на Харківщині. Частина населеного пункту залишилася без світла.
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