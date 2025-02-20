Російська армія за добу вбила трьох та поранила 10 жителів Донеччини

фото: ілюстративне

Як передає RegioNews, про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, РФ продовжує вбивати цивільне населення України.

"За 19 лютого росіяни вбили трьох жителів Донеччини: двох у Костянтинівці і одного у Предтечиному. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Також він опублікував загальну кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили на Донеччині майже 20 одиниць ворожої автотехніки.