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20 лютого 2025, 09:19

Російська армія за добу вбила трьох та поранила 10 жителів Донеччини

20 лютого 2025, 09:19
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фото: ілюстративне
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Окупанти минулої доби, 19 лютого, вбили трьох та поранили 10 жителів Донецької області

Як передає RegioNews, про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, РФ продовжує вбивати цивільне населення України.

"За 19 лютого росіяни вбили трьох жителів Донеччини: двох у Костянтинівці і одного у Предтечиному. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Також він опублікував загальну кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили на Донеччині майже 20 одиниць ворожої автотехніки.

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