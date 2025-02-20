Російська армія за добу вбила трьох та поранила 10 жителів Донеччини
Окупанти минулої доби, 19 лютого, вбили трьох та поранили 10 жителів Донецької області
Як передає RegioNews, про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.
За його словами, РФ продовжує вбивати цивільне населення України.
"За 19 лютого росіяни вбили трьох жителів Донеччини: двох у Костянтинівці і одного у Предтечиному. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
Також він опублікував загальну кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, українські прикордонники знищили на Донеччині майже 20 одиниць ворожої автотехніки.
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