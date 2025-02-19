Окупанти атакували авіабомбами Костянтинівку: є загиблі та поранені

фото: ОВА

В середу, 19 лютого, росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Вибухи спричинили значні руйнування приватного сектору

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці. Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків", – розповів посадовець.

Внаслідок ударів пошкоджені 34 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач і 3 газогони.

Згодом у ДСНС повідомили, шо надзвичайники виявили під завалами тіла 2 загиблих та ліквідували осередки пожежі.

Загалом рятувальники розібрали 13 тонн будівельних конструкцій.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи, які наразі вже завершені, ускладнювали повторні обстріли: через небезпеку рятувальникам доводилося їх тимчасово припиняти.

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого росіяни атакували Україну 167-ма ударними БПЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети.