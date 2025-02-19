13:17  19 лютого
Поліція проводить обшуки в "Київавтодорі", - КМДА
07:20  19 лютого
У Харкові розпочали перевірку щодо поліцейської через бійку в готелі
17:52  18 лютого
Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 15:34

Окупанти атакували авіабомбами Костянтинівку: є загиблі та поранені

19 лютого 2025, 15:34
Читайте также на русском языке
фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

В середу, 19 лютого, росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Вибухи спричинили значні руйнування приватного сектору

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці. Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків", – розповів посадовець.

Внаслідок ударів пошкоджені 34 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач і 3 газогони.

Згодом у ДСНС повідомили, шо надзвичайники виявили під завалами тіла 2 загиблих та ліквідували осередки пожежі.

Загалом рятувальники розібрали 13 тонн будівельних конструкцій.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи, які наразі вже завершені, ускладнювали повторні обстріли: через небезпеку рятувальникам доводилося їх тимчасово припиняти.

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого росіяни атакували Україну 167-ма ударними БПЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети.

загиблі Донецька область постраждалі авіаудар Костянтинівка
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Завтра в Україні очікується до -20 градусів
19 лютого 2025, 16:38
Росіяни FPV-дронами вдарили по селу на Харківщині: обстріляли центр гуманітарної допомоги
19 лютого 2025, 16:29
Послаблювали ЗСУ на полі бою: в Україні викрили масштабну корупційну схему на оборонці "Дзвін" - хто крав в армії
19 лютого 2025, 16:23
Щоб я хотів почути зараз від президента України?
19 лютого 2025, 16:20
На Одещині голова суду разом із сімома спільниками "заробляв" на ухилянтах
19 лютого 2025, 16:12
На Волині прикордонники затримали 28-річного чоловіка, котрий збирався незаконно перейти кордон
19 лютого 2025, 16:05
$7 тисяч за перетин кордону: на Рівненщині викрито чергову схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС
19 лютого 2025, 15:26
У МОЗ розповіли умови мобілізації розброньованих медиків
19 лютого 2025, 15:21
Зеленський пообіцяв оприлюднити рейтинг довіри українців до нього та лідерів інших країн
19 лютого 2025, 15:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Лана Зеркаль
Сергій Фурса
Олексій Голобуцький
Всі блоги »