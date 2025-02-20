Российская армия за сутки убила троих и ранила 10 жителей Донбасса

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Как передает RegioNews, об этом глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке.

По его словам, РФ продолжает убивать гражданское население Украины.

"За 19 февраля россияне убили трех жителей Донбасса: двоих в Константиновке и одного в Предтечином. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Также он опубликовал общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, украинские пограничники уничтожили в Донецкой области почти 20 единиц вражеской автотехники.