Українські прикордонники знищили на Донеччині майже 20 одиниць ворожої автотехніки
Оператори ударних дронів комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» знищили 11 автомобілів та 8 військових вантажівок російської армії на Краматорському напрямку
Як передає RegioNews, про це оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило у Телеграмі та оприлюднило відповідний відеоролик.
"Оператори ударних дронів комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" продовжують завдавати ударів по російській техніці та піхоті. Цього разу прикордонники РУБпАК "Фенікс" знищили 11 автомобілів та 8 військових вантажівок окупантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наші десантники відбили ворожий штурм із бронетехнікою на Харківщині.