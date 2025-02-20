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20 лютого 2025, 07:10

Українські прикордонники знищили на Донеччині майже 20 одиниць ворожої автотехніки

20 лютого 2025, 07:10
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фото: ukrinform.com
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Оператори ударних дронів комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» знищили 11 автомобілів та 8 військових вантажівок російської армії на Краматорському напрямку

Як передає RegioNews, про це оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило у Телеграмі та оприлюднило відповідний відеоролик.

"Оператори ударних дронів комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" продовжують завдавати ударів по російській техніці та піхоті. Цього разу прикордонники РУБпАК "Фенікс" знищили 11 автомобілів та 8 військових вантажівок окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наші десантники відбили ворожий штурм із бронетехнікою на Харківщині.

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