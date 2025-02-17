Війська РФ скинули 500-кілограмову авіабомбу на Білицьке: загинули 2 людини

фото: Нацполіція

Вчора, 16 лютого, російські окупаційні війська завдали 3 154 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Костянтинівка, а також село Федорівка.

Російські загарбники пошкодили 11 цивільних об’єктів, із них — вісім житлових будинки.

"На Білицьке росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу — вбили двох цивільних осіб, пошкодили 6 багатоквартирних будинків, будинок культури, магазин, лінію електропередач", — йдеться у повідомленні.

У Федорівці внаслідок артобстрілу були пошкоджені два приватних будинки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Раніше повідомлялося, що вдень 17 лютого російські окупанти атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Поранення дістали п’ятеро цивільних.