12:00  17 лютого
Масштабна ДТП на Полтавщині: на трасі зіткнулися понад 10 авто
02:18  17 лютого
На Закарпатті на ходу загорілася електричка
11:36  17 лютого
Порошенко поскаржився, що не зміг купити кави на заправці через санкції
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2025, 13:45

Війська РФ скинули 500-кілограмову авіабомбу на Білицьке: загинули 2 людини

17 лютого 2025, 13:45
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вчора, 16 лютого, російські окупаційні війська завдали 3 154 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Костянтинівка, а також село Федорівка.

Російські загарбники пошкодили 11 цивільних об’єктів, із них — вісім житлових будинки.

"На Білицьке росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу — вбили двох цивільних осіб, пошкодили 6 багатоквартирних будинків, будинок культури, магазин, лінію електропередач", — йдеться у повідомленні.

У Федорівці внаслідок артобстрілу були пошкоджені два приватних будинки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Раніше повідомлялося, що вдень 17 лютого російські окупанти атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Поранення дістали п’ятеро цивільних.

РФ війна обстріли загиблі окупанти Донецька область авіаудар авіабомба
Окупанти атакували дві громади Миколаївщини: пошкоджена цивільна інфраструктура
17 лютого 2025, 11:09
Росіяни вдарили ракетами та дронами по Одещині: працювала ППО
17 лютого 2025, 10:33
Окупанти вдарили БпЛА по Сумах: пошкоджені СТО й автівки
17 лютого 2025, 09:55
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У столиці згоріло авто ексзаступниці головреда "Страна.юа" Крюкової, яка зараз під санкціями
17 лютого 2025, 14:19
Російський артснаряд зруйнував будинок у центрі Херсона: постраждала жінка
17 лютого 2025, 14:10
На Буковині затримали чоловіка, який намагався за 1000 євро підкупити прикордонників
17 лютого 2025, 14:05
На Херсонщині троє псевдоосвітян вивезли дітей в окупацію та готували до служби в армії РФ
17 лютого 2025, 13:55
Чому Зеленський відмовив Трампу?
17 лютого 2025, 13:50
На Одещині поїзд на смерть збив 67-річного чоловіка
17 лютого 2025, 13:35
Швеція розглядає можливість відправки миротворців до України
17 лютого 2025, 13:32
У Харківській області чоловік підірвав жінку гранатою
17 лютого 2025, 13:15
У Миколаєві після атаки БПЛА відновили теплопостачання
17 лютого 2025, 13:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Володимир Поперешнюк
Валерій Пекар
Юрій Бутусов
Всі блоги »