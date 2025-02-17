Войска РФ сбросили 500-килограммовую авиабомбу на Белицкое: погибли 2 человека

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Вчера, 16 февраля, российские оккупационные войска нанесли 3154 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Белицкое, Константиновка, а также село Федоровка.

Российские захватчики повредили 11 гражданских объектов, из них восемь жилых домов.

"На Белицкое россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу - убили двух гражданских лиц, повредили 6 многоквартирных домов, дом культуры, магазин, линию электропередач", - говорится в сообщении.

В Федоровке в результате артобстрела были повреждены два частных дома.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Ранее сообщалось, что днем 17 февраля российские войска атаковали Никопольщину на Днепропетровщине дроном-камикадзе. Ранения получили пятеро гражданских.