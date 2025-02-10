Здавав ворогу адреси проживання українських військових: у Слов'янську викрито зрадника

фото: Вінницька обласна прокуратура

Вінницькі прокурори повідомили про підозру жителю Слов'янська, який здавав ворогові адреси проживання і лікування українських військових

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2024 році житель Слов'янська Донецької області перейшов на бік ворога. Він погодився виконувати завдання спецслужб РФ щодо збору й передачі деталізованих даних про дислокацію, чисельність, озброєння та маршрути пересування українських сил оборони, а також відомості про об'єкти критичної та цивільної інфраструктури прифронтового міста.

Для цього в забороненій російській соцмережі підозрюваний встановив контакт із чинним військовослужбовцем РФ, якому передавав інформацію про українських військових.

Протягом серпня-листопада 2024 року чоловік передав ворогу відомості про розквартирування українських військових у Слов'янську та координати медичних закладів, де вони лікувалися. Інформацію підозрюваний доповнював геомітками на картографічному вебсервісі та реальними фотографіями локацій.

Правоохоронці викрили та затримали чоловіка за місцем проживання. Надалі його було доправлено до м. Вінниці, де повідомлено про підозру та за клопотанням прокурора судом застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Зрадникові загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Хмельницьку Служба безпеки затримала агента РФ, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста.

Раніше ми повідомляли, що СБУ запобігла диверсії російських спецслужб на об’єкті Укрзалізниці в Одеській області. Двоє агентів рф намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення.