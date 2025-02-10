фото: Національна поліція

Кількість осіб, які зазнали поранень на Донеччині через масований удар РФ по території області, зросла до 17

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Зазначається, 9 лютого ворог скинув на житловий сектор 10 авіабомб: 9 на Костянтинівку та 1 — на Краматорськ.

У Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка та поранили ще 12 мирних людей. У Костянтинівці травмовано 5 людей.

Наразі задокументовано понад 100 руйнувань, з них 69 багатоквартирних і 47 приватних будинків, об’єкти інфраструктури, 76 гаражів, понад 25 цивільних автомобілів.

Як відомо, 9 лютого, російські окупаційні війська завдали 3 403 удари по населеним пунктам Донецької області.

Нагадаємо, російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області. Виникла пожежа у приватному будинку. 99-річна господарка дому отримала гостру реакцію на стрес.