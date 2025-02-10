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10 февраля 2025, 18:39

Сдавал врагу адреса проживания украинских военных: в Славянске разоблачен предатель

10 февраля 2025, 18:39
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фото: Винницкая областная прокуратура
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Винницкие прокуроры сообщили о подозрении жителю Славянска, сдававшего враговые адреса проживания и лечения украинских военных

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2024 году житель Славянска Донецкой области перешел на сторону врага. Он согласился выполнять задачи спецслужб РФ по сбору и передаче детализированных данных о дислокации, численности, вооружении и маршрутах передвижения украинских сил обороны, а также сведения об объектах критической и гражданской инфраструктуры прифронтового города.

Для этого в запрещенной российской соцсети подозреваемый установил контакт с действующим военнослужащим РФ, которому передавал информацию об украинских военных.

В августе-ноябре 2024 года мужчина передал врагу сведения о расквартировании украинских военных в Славянске и координаты медицинских учреждений, где они лечились. Информацию подозреваемый дополнял геометками на картографическом веб-сервисе и реальными фотографиями локаций.

Правоохранители разоблачили и задержали мужчину по месту жительства. В дальнейшем он был доставлен в г. Винницу. Где ему сообщено о подозрении и по ходатайству прокурора судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предателю грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой Служба безопасности задержала агента РФ, который планировал заложить взрывчатку у пунктов базирования Сил обороны на территории города.

Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте Укрзализныци в Одесской области. Двое агентов России пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения.

Славянск сотрудничество с врагом РФ агент рф война позиции военных государственная измена
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