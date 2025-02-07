У Хмельницькому російський агент готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони

фото: СБУ

Служба безпеки затримала агента РФ, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник дистанційно отримав завдання від свого куратора з РФ на початку цього року.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України.

Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових.

У разі виявлення таких об’єктів фігурант вивчав його периметр на наявність "зручних" місць для закладки саморобного вибухового пристрою (СВП).

Надалі агент передавав куратору відповідні координати для "погодження", щоб потім отримати інструкції з виготовлення СВП з механізмом віддаленої активації через телефон.

СБУ спрацювала на випередження і затримала агента.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським куратором.

Агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ запобігла диверсії російських спецслужб на об’єкті Укрзалізниці в Одеській області. Двоє агентів рф намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення.

Раніше ми повідомляли, що російський агент намагався підірвати потяг на Рівненщині.