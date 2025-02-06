фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Двоє агентів рф намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення. Фігуранти вночі почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру. Агентів затримали на цьому етапі підготовки диверсії.

Затриманими виявилися двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали "легкі" гроші на тематичних телеграм-каналах. Там їх "побачив" та дистанційно завербував представник російських спецслужб, який координував спробу теракту на Одещині у січні цього року.

У СБУ нагадали, що тоді контррозвідка СБУ затримала російську агентку, яка готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч авто.

У разі вчинення терактів та диверсії спецслужби рф сподівались поширити панічні настрої серед жителів регіону та зашкодити транспортній логістиці ЗСУ.

Затриманим молодикам оголосили підозру. Вони перебувають під вартою.

Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше російський агент намагався підірвати потяг на Рівненщині.