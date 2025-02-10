Окупанти обстріляли Куп’янськ на Харківщині
У понеділок, 10 лютого, російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Виникла пожежа у приватному будинку. 99-річна господарка дому отримала гостру реакцію на стрес.
Зазначається, що рятувальники працювали під загрозою повторних ворожих ударів.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 10 лютого, російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 61 дрон, ще 22 — були локаційно втрачені.
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