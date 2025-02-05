На Донеччині військового судитимуть за ДТП, внаслідок якої загинула журналістка
Державне бюро розслідувань передало до суду провадження про ДТП у Слов’янську, в якій загинула журналістка
Як передає RegioNews, про це повідомили у ДБР.
Правоохоронці встановили, що близько 16 години 30 травня 2024 року на перехресті вулиць Банківська та Шевченка у м. Слов’янськ Донецької області, відбулося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen Transporter, під керуванням військового, із автомобілем ВАЗ-2106.
Внаслідок аварії травмувалась жінка, яка йшла по тротуару. Водій легковика загинув на місці, а жінка, яка працювала журналісткою, померла у медзакладі.
Військовослужбовця звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, наприкінці минулого року військовослужбовцю, який вчинив смертельну ДТП у Слов’янську, оголосили підозру. Аварія сталася 30 травня 2024 року.