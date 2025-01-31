На Донеччині працівницю школи засудили до 7 років ув’язнення

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У Слов’янську бухгалтера школи мистецтв засудили до 7 років за ґратами за шахрайство

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що протягом кількох років бухгалтер "Школи мистецтв м. Слов’янська" під час нарахування заробітної плати вносила до офіційних документів неправдиві дані. Так, в паперових відомостях вона вказувала реальний розмір своєї зарплати, а в електронних завищувала показник у декілька разів.

Таким чином за 3 роки зловмисниця незаконно заволоділа понад 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Суд визнав жінку винною у заволодінні майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, здійсненні фінансових операцій з майном, одержаним злочинним шляхом, складанні й видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України). Її засудили до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, в Тернопільській області викрили аферистів, які торгували підробленими водійськими документами.