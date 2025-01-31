06:43  31 січня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі
03:18  31 січня
У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті
05:17  31 січня
В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків
UA | RU
UA | RU
31 січня 2025, 17:39

На Донеччині працівницю школи засудили до 7 років ув’язнення

31 січня 2025, 17:39
Читайте также на русском языке
фото: lenta.ua
Читайте также
на русском языке

У Слов’янську бухгалтера школи мистецтв засудили до 7 років за ґратами за шахрайство

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що протягом кількох років бухгалтер "Школи мистецтв м. Слов’янська" під час нарахування заробітної плати вносила до офіційних документів неправдиві дані. Так, в паперових відомостях вона вказувала реальний розмір своєї зарплати, а в електронних завищувала показник у декілька разів.

Таким чином за 3 роки зловмисниця незаконно заволоділа понад 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Суд визнав жінку винною у заволодінні майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, здійсненні фінансових операцій з майном, одержаним злочинним шляхом, складанні й видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України). Її засудили до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, в Тернопільській області викрили аферистів, які торгували підробленими водійськими документами.

Донецька область Слов`янськ суд шахрайство покарання
На Донеччині викрили трьох офіцерів, які крали пальне з військової частини
30 січня 2025, 20:24
Окупанти знову вдарили по Донеччині: серед постраждалих діти
30 січня 2025, 13:38
Росіяни вбили одного цивільного в Донецькій області, ще чотирьох - поранили
30 січня 2025, 09:13
Всі новини »
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
Перший день лютого буде теплим, подекуди очікуються опади
31 січня 2025, 18:35
У Німеччині оголосили вирок чоловіку, який задушив 9-річну українку
31 січня 2025, 18:31
Різанина в лікарні на Рівненщині: поліція затримала нападника
31 січня 2025, 18:19
У Харкові судитимуть керівника лікарні за ремонт зі збитками
31 січня 2025, 17:58
Правозахисники заявили, що Росія утримує 18 кримських медійників
31 січня 2025, 17:58
У Харкові ексректора вишу судитимуть за розкрадання грошей
31 січня 2025, 17:57
У Європі починається ідеальний шторм і Україна має бути готовою
31 січня 2025, 17:46
СБУ затримала жителя Черкас, який допомагав росіянам готувати удари по регіону
31 січня 2025, 17:34
У Києві водій автівки вистрілив у голову кур’єру Glovo
31 січня 2025, 17:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »