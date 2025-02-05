В Донецкой области военного будут судить по ДТП, в результате которого погибла журналистка

фото: ДБР

Государственное бюро расследований передало в суд производство о ДТП в Славянске, в котором погибла журналистка

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ДБР.

Правоохранители установили, что около 16 часов 30 мая 2024 на перекрестке улиц Банковская и Шевченко в г. Славянска Донецкой области, произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter, под управлением военного, с автомобилем ВАЗ-2106.

В результате аварии травмировалась женщина, которая шла по тротуару. Водитель легковушки погиб на месте, а работавшая журналисткой женщина скончалась в медучреждении.

Военнослужащего обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце прошлого года военнослужащему, совершившему смертельное ДТП в Славянске, объявили подозрение. Авария произошла 30 мая 2024 года.