На Донеччині росіяни вбили одного жителя і ще двох поранили

ілюстративне фото: Telegram/Вадим Філашкін

Російські війська за минулу добу, 3 лютого, вбили одного жителя Донецької області

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, війська РФ вбили одного жителя Покровська, ще двоє людей дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (2955 загиблих і 6661 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, війська РФ наближаються до Мирнограда. Поліцейські закликають жителів евакуюватись.У місті залишилось близько трьох тисяч людей, які виживають під обстрілами.



