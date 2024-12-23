Смертельна ДТП у Слов’янську: військовослужбовцю оголосили підозру, серед жертв – журналістка

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру військовослужбовцю, який став винуватцем смертельної ДТП у Слов’янську на Донеччині. Внаслідок аварії загинули дві особи, серед них – журналістка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами слідства, аварія сталася 30 травня 2024 року, близько 15:55, на перехресті вулиць Банківська та Шевченка. Мікроавтобус, за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок потужного удару обидва транспортні засоби втратили керованість і змінили траєкторію руху. Один із них виїхав на тротуар, зачепивши пішохода.

На місці трагедії загинув водій легкового автомобіля. Жінка-пішохід, яка виявилася журналісткою державного видання, отримала важкі травми та померла в лікарні.

Військовослужбовцю оголосили підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.

Вирішується питання щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває слідство.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Ковелі, що на Волині, працівник ТЦК скоїв ДТП. Військовослужбовець перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.