Вночі росіяни запустила 65 дронів по Україні: скільки цілей збила ППО

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У ніч на 4 лютого Російська Федерація запустила по території України 65 ударних дронів та безпілотників інших типів. Сили ППО змогли знищити 37 безпілотників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, російська армія запустила дрони з трьох напрямків: Орел, Курськ, Брянськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 37-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як відомо, цієї ночі сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області.

Нагадаємо, внаслідок атаки в столиці пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах, в амбулаторії та господарських будівлях

Також ми повідомляли, що російська армія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Виникли пожежі на трьох підприємствах. А на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджене промислове підприємство.