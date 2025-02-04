Російська армія за добу втратила в Україні 1270 солдатів
Втрати Росії у війні в Україні за минулу добу становили 1270 окупантів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 18 танків, 24 бойові броньовані машини і 66 артилерійських систем РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищили транспорт російської армії та понад 30 окупантів.
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Сирський наказав перевести до Сухопутних військ близько 50 тисяч військових
04 лютого 2025, 10:51На Харківщині викрили псевдоволонтерів, які працювали на ворога
04 лютого 2025, 10:46Росіяни атакували Сумщину: влучили у дачний кооператив
04 лютого 2025, 10:38У Харкові затримали на хабарі співробітника ТЦК, який брав за послуги до 13 000 доларів
04 лютого 2025, 10:36Вибори під час війни: реальність чи імітація?
04 лютого 2025, 10:12Стало відомо, чи штрафуватимуть ТЦК осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого
04 лютого 2025, 10:09Вночі росіяни запустила 65 дронів по Україні: скільки цілей збила ППО
04 лютого 2025, 10:07У КМВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Київ
04 лютого 2025, 09:41На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 9 поранені
04 лютого 2025, 09:38Шпигував за військовими: на Сумщині ексдепутата судитимуть за держзраду
04 лютого 2025, 09:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »