На Курщині ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії в Новоіванівці

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У понеділок, 3 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії біля села Новоіванівка Курської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За наявними даними, цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

"В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

У Генштабі додали, що мета ЗСУ – знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії.

Нагадаємо, 31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України знищили командний пункт російської армії в місті Рильськ Курської області. Під удар потрапило угруповання військ "Курськ".