12:17  04 лютого
У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу
14:34  04 лютого
Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник
18:40  04 лютого
На Курщині ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії в Новоіванівці
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2025, 18:40

На Курщині ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії в Новоіванівці

04 лютого 2025, 18:40
Читайте также на русском языке
фото: DeepState
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 3 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії біля села Новоіванівка Курської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За наявними даними, цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

"В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

У Генштабі додали, що мета ЗСУ – знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії.

Нагадаємо, 31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України знищили командний пункт російської армії в місті Рильськ Курської області. Під удар потрапило угруповання військ "Курськ".

РФ війна окупанти ЗСУ Генштаб втрати росіян Повітряні сили бої в Курській області РФ куртина командування
Російська армія за добу втратила в Україні 1270 солдатів
04 лютого 2025, 09:10
У січні втрати російської армії склали понад 48 тисяч солдат, — Міноборони
04 лютого 2025, 07:10
У січні ЗСУ уразили 9 стратегічних НПЗ і нафтобаз Росії
04 лютого 2025, 02:45
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Окупанти атакували дроном цивільну автівку на Дніпропетровщині: загинув чоловік, є поранений
04 лютого 2025, 20:00
Росіяни накрили Херсонщину з артилерії, авіації та БпЛА: є жертва та 7 постраждалих
04 лютого 2025, 19:43
У Дніпрі 17-річний хлопець побив пенсіонерів та вкрав їхні прикраси
04 лютого 2025, 19:24
Примусова евакуація на Донеччині: в ОВА назвали список з 12 населених пунктів
04 лютого 2025, 19:10
Бив власну матір: 23-річному харків'янину оголосили про підозру
04 лютого 2025, 18:29
На Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейських
04 лютого 2025, 18:05
Підвищення пенсій: українців попередили про нову схему аферистів у мережі
04 лютого 2025, 17:48
"Застосовували тортури": адвокатка із Запоріжжя повідомила про смерть мобілізованого сина
04 лютого 2025, 17:44
На Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: поранена жінка
04 лютого 2025, 17:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »