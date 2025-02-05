Силы обороны показали, как уничтожили российскую гаубицу под Покровском
На Покровском направлении воины ГУР МО Украины и подразделения "Nemesis" Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российскую гаубицу
Соответствующие кадры обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Защитники Донецкой области поразили вражескую гаубицу дронами.
"Результат эффективной и эстетической огневой работы - на видео. Борьба за свободу продолжается!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 оккупантов.
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