Бійці ГУР показали, як знищили транспорт російської армії та понад 30 окупантів
Воїни ГУР МО України показали результати бойової роботи на найактивніших напрямках фронту. Ворог зазнав значних втрат
Відповідні кадри оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
На відео спецпризначенці показали чергові результати наполегливої вогневої роботи.
Так, за минулий тиждень захисники знищили:
- 16 інженерно-фортифікаційних споруд ворога, ще 68 пошкодили;
- 15 одиниць транспорту російських загарбників;
- два ворожих безпілотники тактичного рівня та пошкодили дві антени зв’язку для БПЛА окупантів.
- також розвідники влучно били по російських засобах РЕБ / РЕР / РЛС ― п’ять одиниць вивели з ладу.
"Знищення нечисті ― воїни ГУР продовжують мінусувати окупантів, їхній транспорт та обладнання на фронті. Підтверджені безповоротні та санітарні втрати серед особового складу армії держави-агресора росії ― 33 загарбники", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями розвідники спалили російську бронетехніку на Запоріжжі та Донеччині.
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