На Донеччині 11-річні діти підірвалися на вибухонебезпечному предметі
Інцидент стався у понеділок, 6 січня, на околиці міста Добропілля Покровського району. Дітей ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, інформує RegioNews.
За наявними даними, двоє 11-річних хлопчиків гуляли на околицях Добропілля. Згодом діти натрапили на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.
"Їх госпіталізували до лікарні з пораненнями ніг. Наразі фахівці встановлюють усі обставини цієї події", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в селищі Високопілля Бериславського району, що на Херсонщині, чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Потерпілий частково втратив ноги та руку.
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