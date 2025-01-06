В Донецкой области 11-летние дети подорвались на взрывоопасном предмете
Инцидент произошел в понедельник, 6 января, в окрестностях города Доброполье Покровского района. Детей госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, информирует RegioNews.
По имеющимся данным, двое 11-летних мальчиков гуляли в окрестностях Доброполья. Вскоре дети натолкнулись на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал.
"Их госпитализировали в больницу с ранениями ног. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства этого события", – говорится в сообщении.
Напомним, в поселке Высокополье Бериславского района Херсонской области мужчина взорвался на взрывоопасном предмете. Потерпевший частично потерял ноги и руку.
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