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06 січня 2025, 10:35

У Покровській громаді під час російських обстрілів поранені п'ятеро людей

06 січня 2025, 10:35
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фото: Вадим Філашкін
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За минулу добу російські окупанти кілька разів обстрілювали Покровськ та населені пункти місцевої територіальної громади

Про це повідомили в Покровській міській військовій адміністрації, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки та адміністративні будівлі. Поранення отримали п'ятеро місцевих жителів.

Так, 5 січня приблизно о 05:00 російські окупанти обстріляли село Надіївка. Під час атаки пошкоджено 2 житлових будинки та поранено двох чоловіків, 1962 та 1965 р.н. Одного з них з осколковими пораненнями тіла госпіталізовано до лікарні імені Мечнікова, що у Дніпрі. Інший чоловік від госпіталізації та евакуації відмовився.

Близько 10:00 російські війська вдарили по західній частині Покровська. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю. інформація щодо постраждалих не надходила.

Приблизно о 11:40 армія РФ здійснила артилерійський обстріл околиць села Гришине, без постраждалих.

О 12:00 ворог знову обстріляв Покровськ. Цього разу дісталося центральній частині міста. Там пошкоджено фасад, дах, паркан, вікна трьох багатоквартирних житлових будинків. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Близько 13:00 росіяни знову поцілили у центр Покровська. Цього разу були пошкоджені продуктовий магазин та адміністративна будівля. При цьому, три місцеві мешканки зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Зокрема, жінка віком орієнтовно 55 років зазнала осколкових поранень лівого стегна та черевної порожнини. Їй надали домедичну допомогу та передали до швидкої медичної допомоги;

Жінка 1968 року народження отримала осколкові порання лівої руки. На місці їй також надали домедичну допомогу та передана до швидкої медичної допомоги;

А жінка 1965 року народження із тяжкою травмою голови була евакуйована до шпиталю.

Крім того, о 12:15 та 15:30 ворожі війська знову били по селу Гришине. Постраждалі та пошкодження відсутні.

Нагадаємо, 5 січня російські війська обстріляли місто Покровськ та селище Надіївка Покровського району Донецької області. Внаслідок ворожих атак постраждали п'ятеро мирних жителів.

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