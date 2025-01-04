На Херсонщині двоє чоловіків підірвались на міні
Подія сталася 4 січня поблизу водойми між селищами Білозерка та Приозерне Херсонського району
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок вибуху постраждали дві людини. 42-річний чоловік отримав вибухову травму, а також уламкові поранення і перелом плеча й передпліччя. Його госпіталізували.
У 37-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та поранення стегна. Йому надали необхідну меддопомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно.
Нагадаємо, у грудні на Прикарпатті п'яний чоловік підірвав гранату біля свого будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Зловмисника затримали.
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