На Донеччині росіяни стратили 3 військовополонених ЗСУ, — DeepState

фото: DeepState

Черговий воєнний злочин РФ зафіксований у районі села Нескучне Волноваського району Донецької області. Окупанти розстріляли пострілами в потилицю трьох українських військовополонених

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на OSINT-проєкт DeepState.

"Кацапські виродки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляно 3 українських військовополонених біля Нескучного. 3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр східніше точки 160.9. Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю", – йдеться у повідомленні.

Аналітики DeepState додали, що "бабуїни з ООН" ігнорують той факт, що вбивства і знущання над українськими військовополоненими носять систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом РФ.

Нагадаємо, раніше в районі Вугледара Донецькій області російські загарбники розстріляли п'ятьох беззбройних українських військовослужбовців, яких захопили в полон.