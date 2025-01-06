На Херсонщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі: він втратив ноги та руку
Інцидент стався вчора, 5 січня, в селищі Високопілля Бериславського району. Через детонацію вибухонебезпечного предмета серйозно постраждав цивільний
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
За наявною інформацією, 43-річний мешканець Високопілля дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обличчя. У херсонця діагностували часткову ампутацію стегон та кисті.
"Потерпілого доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 січня поблизу водойми між селищами Білозерка та Приозерне Херсонського району двоє чоловіків підірвались на міні.
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