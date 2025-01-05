Окупанти вдарили по Донеччині: постраждали 5 мирних жителів Покровської громади
Російські війська сьогодні, 5 січня, обстріляли місто Покровськ та селище Надіївка Покровського району Донецької області. Через ворожі атаки поранені цивільні
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Він уточнив, що внаслідок обстрілів Покровської громади постраждали п'ятеро мирних жителів.
"У Покровську росіяни поранили трьох людей, пошкодили крамницю і адмінбудівлю. Ще 2 людини отримали поранення у Надіївці — там пошкоджено 2 будинки", — додав Вадим Філашкін.
Начальник Донецької ОВА вкотре закликав цивільних бути відповідальними та евакуюватися з небезпечного регіону.
Нагадаємо, 4 січня російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів дев'ятеро цивільних дістали поранення.