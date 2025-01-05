Оккупанты ударили по Донетчине: пострадали 5 мирных жителей Покровской общины

фото: Вадим Филашкин

Российские войска сегодня, 5 января, обстреляли город Покровск и поселок Надеевка Покровского района Донецкой области. Из-за вражеских атак ранены гражданские

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Он уточнил, что в результате обстрелов Покровской общины пострадали пятеро мирных жителей.

"В Покровске россияне ранили трех человек, повредили магазин и админздание. Еще 2 человека получили ранения в Надеевке — там повреждены 2 дома", — добавил Вадим Филашкин.

Начальник Донецкой ОВА в очередной раз призвал гражданских быть ответственными и эвакуироваться из опасного региона.

Напомним, 4 января российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов девять гражданских получили ранения.