Росіяни атакували Нікополь з артилерії: загинув чоловік, поранена жінка
Сьогодні вдень, 5 січня, окупаційні війська РФ вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині. Через атаку є жертва та постраждала мирна жителька
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.
"У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким... Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 січня російські військові також атакували Нікополь з артилерії. Внаслідок вчорашнього обстрілу постраждали три людини.
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