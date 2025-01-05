Росіяни атакували Нікополь з артилерії: загинув чоловік, поранена жінка

фото: Сергій Лисак

Сьогодні вдень, 5 січня, окупаційні війська РФ вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині. Через атаку є жертва та постраждала мирна жителька

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.

"У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким... Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 січня російські військові також атакували Нікополь з артилерії. Внаслідок вчорашнього обстрілу постраждали три людини.