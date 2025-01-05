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05 січня 2025, 12:57

На Миколаївщині окупанти обстріляли вантажівку пекарні та житловий сектор

05 січня 2025, 12:57
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора та сьогодні, 4 і 5 січня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївського району. Внаслідок обстрілів пошкоджений вантажний автомобіль, приватний будинок і господарські споруди

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що близько 12:20 4 січня окупанти вдарили FPV-дроном по Куцурубській громаді. У селі Солончаки пошкоджений вантажний автомобіль підприємства, яке виготовляє хлібобулочну продукцію. На щастя, минулося без жертв і поранених.

"Уранці, 5 січня, близько 05:45 ворог здійснив артилерійський обстріл по с. Парутине Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 січня російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів дев'ятеро цивільних дістали поранення.

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