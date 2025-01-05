Через російські обстріли постраждали 9 жителів Херсонщини

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Томарине, Золота Балка, Дудчани, Новорайськ, Червоний Маяк, Новоберислав, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Кізомис, Новоолександрівка, Милове, Токарівка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Дніпровське, Львове, Монастирське, Тягинка, Томина Балка, Велетенське, Новотягинка, Благовіщенське та Комишани.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Окупанти пошкодили два приватні будинки. Також росіяни понівечили газогін і гараж.

Нагадаємо, 4 січня поблизу водойми між селищами Білозерка та Приозерне Херсонського району двоє чоловіків підірвались на міні.