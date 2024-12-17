Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Покровську: загинула людина

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Сьогодні вночі, 17 грудня, російська окупаційна армія обстріляла Покровськ на Донеччині. Внаслідок ворожого удару по багатоповерховому будинку загинув мирний житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

"Покровськ ворог атакував дронами, пошкодив господарську споруду і об’єкт критичної інфраструктури. Сьогодні вночі, близько 1:30, росіяни завдали удару по багатоповерхівці – вбили цивільну особу ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби окупанти завдали по Донеччині майже 3 тисячі ударів. Окрім Покровська, загарбники атакували міста Білицьке та Мирноград. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали сім цивільних об’єктів.

Так, у Мирнограді через артилерійський обстріл пошкоджені два багатоквартирних будинки і торговельний павільйон.

По Білицькому росіяни вдарили безпілотниками. У місті пошкоджені два приватних будинки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці почали досудове розслідування.

Нагадаємо, 16 грудня війська РФ здійснили обстріл Куп’янська Харківської області. Одна людина загинула на місці. Дорогою до лікарні помер чоловік, який дістав важкі поранення. Він став другою жертвою російського терору.