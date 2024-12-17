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17 грудня 2024, 09:30

Росіяни вбили жительку Херсонщини, поранені 5 цивільних

17 грудня 2024, 09:30
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора, 16 грудня, російські війська атакували 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, п’ятеро цивільних дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Гончарне, Інгулець, Томина Балка, Кізомис, Білозерка, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Новоберислав, Понятівка, Гаврилівка, Садове, Токарівка, Комишани, Михайлівка, Новорайськ, Львове, Миколаївка, Монастирське, Велетенське, Веселе, Томарине, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Нововоронцовка, Новотягинка та Чорнобаївка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також росіяни понівечили газопровід та господарчі споруди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 грудня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на магазин у Бериславі. Внаслідок "прильоту" дрона в дах крамниці загинула 53-річна жінка. Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу місцеву жительку.

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