Оккупанты ударили по многоэтажке в Покровске: погиб человек

фото: Нацполиция

Сегодня ночью, 17 декабря, российская оккупационная армия обстреляла Покровск Донецкой области. В результате вражеского удара по многоэтажному дому погиб мирный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

"Покровск враг атаковал дронами, повредил хозяйственное сооружение и объект критической инфраструктуры. Сегодня ночью, около 1:30, россияне нанесли удар по многоэтажке – убили гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли по Донетчине почти 3 тысячи ударов. Кроме Покровска, захватчики атаковали города Белицкое и Мирноград. В результате обстрелов разрушениям подверглись семь гражданских объектов.

Так, в Мирнограде из-за артиллерийских обстрелов повреждены два многоквартирных дома и торговый павильон.

По Белицкому россияне ударили беспилотниками. В городе повреждены два частных дома.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, 16 декабря войска РФ совершили обстрел Купянска Харьковской области. Один человек погиб на месте. По дороге в больницу скончался мужчина, который получил тяжелые ранения. Он стал второй жертвой российского террора.