Росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині: загинув чоловік, є поранений
Сьогодні, 16 грудня, російські війська здійснили обстріл Куп’янська Харківської області. Є жертва та поранений
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Він уточнив, що осіяни вдарили по житловому сектору Куп’янська. Через атаку пошкоджені житлові будинки. На місці працюють екстрені служби.
"Один цивільний чоловік загинув, ще один - госпіталізований до медичної установи у важкому стані. Дані осіб встановлюються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині внаслідок російських обстрілів двоє цивільних отримали поранення.
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