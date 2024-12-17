Удар по Купʼянську з РСЗВ "Ураган": кількість загиблих збільшилася

фото: Харківська обласна прокуратура

Дорогою до лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок вчорашнього обстрілу Купʼянська на Харківщині. Він став другою жертвою російського терору

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 20:00 російські війська обстріляли житловий сектор Купʼянська з РСЗВ "Ураган". Внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік. Також повідомлялося, що поранення отримав 64-річний мирний житель, якого ушпиталили до лікарні.

"UPD: на жаль, чоловік, який дістав поранень, помер", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Нагадаємо, 16 грудня війська РФ здійснили обстріл Куп’янська Харківської області. Загарбники вдарили по житловому сектору.