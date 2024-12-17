Росіяни обстріляли Запорізьку область з авіації, РСЗВ та артилерії: є руйнування
Протягом минулої доби, 16 грудня, російські окупаційні війська завдали 342 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- шість авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Залізничному та Новоандріївці;
- 163 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- 13 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне;
- 160 артобстрілів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області, знищивши російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога.
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