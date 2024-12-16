Росіяни обстріляли Дніпропетровщину дронами й артилерією: у важкому стані госпіталізували жінку

фото: Сергій Лисак

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

Через російські удари пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, легковик та вантажівка. Понівечені інфраструктура та два підприємства. Крім того, сталася пожежа – зайнялася солома.

"Поранена 57-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок російських обстрілів двоє цивільних отримали поранення.